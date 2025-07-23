Любовница Михаила Ефремова купила квартиру в Новой Москве, пока ждала актера из колонии

41-летняя актриса Дарья Белоусова купила квартиру в строящемся доме в Новой Москве. Актриса «Современника» - та самая женщина, чью квартиру актер Михаил Ефремов покинул после ДТП со смертельным исходом. Как раз в 2020 году впервые заговорили о романе артистов.

Пока Ефремов сидел в колонии, Белоусова приобрела жилье, пишет Kp.ru, и успела судиться за съемную квартиру. Хозяйка арендованного жилья жаловалась, что пара нанесла урон почти на 400 тыс. рублей. Через суд ей удалось получить 317 тыс.

Белоусова не комментирует покупку жилья. Известно, что она играет в «Современнике», снимается в кино. Дарья получила главную роль в спектакле «САШАШИШИН» режиссера Гарика Сукачева – давнего товарища Ефремова.

О личной жизни Белоусовой известно, что с 2010 по 2018 годы она была в браке с младшим братом актрисы Чулпан Хаматовой. Детей у них не появилось.

Недавно появились сообщения о разводе Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой. Певица Алена Кравец указывала, что отношения пары себя изжили, а 23 года с актером – «не сахар».