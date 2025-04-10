Михаил Ефремов раскрыл, планирует ли восстанавливать водительские права

Освободившийся из колонии за смертельное ДТП заслуженный артист РФ Михаил Ефремов раскрыл, собирается ли восстанавливать водительские права. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Нет, не хочу», — ответил Ефремов на соответствующий вопрос журналиста.

Также актер признался, что чувствует себя «не очень» и не имеет творческих планов на ближайшее время.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

24 марта 2025-го Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее мы писали, что попавший в ДТП джип Михаила Ефремова был продан за 2 млн рублей.

Также сообщалось, что Михаил Ефремов приехал в свою московскую квартиру и пообщался с прессой.