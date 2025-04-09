Попавший в ДТП джип Михаила Ефремова был продан за 2 млн рублей. Об этом сообщает RT.

Журналисты выяснили судьбу автомобиля Jeep Grand Cherokee, на котором в 2020 году в ДТП попал актер Михаил Ефремов. Согласно данным, машину после аварии восстановили и продали за 2 миллиона рублей. Покупателем стал мужчина по имени Владимир из белгородского города Валуйки — в 78 км от места, где отбывал наказание Ефремов.

Мужчина признался — он знал, что машина попала в аварию, но ему был важен маленький пробег авто. Отметим, что номера, которые были установлены на машине Ефремова, сейчас принадлежат другому автомобилю — в 2023 году он участвовал в ДТП.

Напомним, Михаил Ефремов вышел по УДО 9 апреля.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов приехал в свою московскую квартиру и пообщался с прессой. Артист рассказал, что плохо себя чувствует.