Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство много лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Ефремов после УДО оформил дарственную на семью Громовых, которая 19 лет ухаживала за дядей артиста. Изначально пенсионер планировал переписать на опекунов всю трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте. Однако Ефремов уговорил дядю не писать завещание: актер хотел выселить Громовых, продать квартиру и забрать половину стоимости — 15 млн.

Как пишет источник, после выхода из ИК Ефремов поменял решение. В конце июля он оформил дарственную и сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса — около 50 тысяч рублей.

Ранее любовница Михаила Ефремова купила квартиру в Новой Москве, пока ждала актера из колонии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Любовь Успенская предрекла Михаилу Ефремову успех в карьере после выхода по УДО.