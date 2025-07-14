«Великий актер»: Любовь Успенская предрекла Михаилу Ефремову успех в карьере после выхода по УДО

Любовь Успенская предрекла Михаилу Ефремову успех после выхода по УДО. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала певица назвала актера «великим» и выразила надежду на то, что ему удастся оправдать себя после содеянного.

Исполнительница хита «Пропадаю я» уверена: Михаил Ефремов сможет снова добиться успеха после выхода на свободу из колонии. По мнению Любови Успенской, у артиста есть все шансы реабилитироваться нас цене. Певица отметила: талант прощает все.

«У него сейчас есть единственный шанс. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И понимали, что перед ними великий актер стоит. Только таким путем можно себя очистить и оправдать», — заявила Любовь Успенская.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году актер получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года. 9 апреля артист вышел на свободу из колонии.

Ранее режиссер Аким Салбиев осудил актера Сергея Никоненко, назвавшего Михаила Ефремова «убийцей».