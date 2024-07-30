МИД Украины передумал не пускать Хаматову на Венецианский кинофестиваль

МИД Украины удалил призывы не пускать российскую актрису Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По информации источника, украинское ведомство разместило на своей странице в соцсети X пост с призывом не пускать артистку на кинофестиваль, поскольку она является «бывшей сторонницей [президента РФ Владимира] Путина». На Венецианском кинофестивале будет представлена кинолента «Спокойная жизнь», в котором Хаматова исполнила главную роль.

Уточняется, что в настоящий момент подобное сообщение на странице ведомства отсутствует.

Напомним, Чулпан Хаматова уехала из России после начала СВО на Украине. Звезда обосновалась в Латвии, где больше двух лет выступала в Новом рижском театре. Тем не менее в июне текущего года стало известно, что актрису уволили из труппы театра и отменили спектакли с ее участием.

Ранее мы писали, что Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании актрисы Чулпан Хаматовой иностранным агентом.