Покинувшую РФ Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра

Эмигрировавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. Об этом пишет местное издание Delfi.

По данным источника, что художественный руководитель культурного учреждения Алвис Херманис недоволен работой российской артистки. В столице Латвии Хаматовой не удалось подружиться с труппой и найти своего зрителя, рассказал собеседник Delfi. Билеты на спектакли актрисы плохо продаются, а зрители выступают с критикой актерских навыков знаменитости.

Официально театр пока не объявлял об увольнении Хаматовой. При этом инсайдер назвал решенным вопрос о том, что российская актриса покинет труппу Нового Рижского театра. Сама звезда не комментировала распространившуюся информацию.

Ранее актриса Яна Поплавская раскрыла причину отмены спектакля с Чулпан Хаматовой в Риге.

Также сообщалось, что солист ДДТ Юрий Шевчук устроил закрытую акцию для поклонников.