Певица Mia Boyka заявила, что получает от трех до пяти млн за 40 минут выступления. Исполнительница хита «Диор» раскрыла свой гонорар в соцсети.

Несколько лет назад Mia Boyka покорила публику благодаря треку «Диор». На сегодняшний день певица не только продолжает сольную карьеру, но и развивает бизнес по производству лимонадов. По словам знаменитости, у нее плотный график. Певица соглашается на короткое выступление за 3 млн рублей.

«Обычное выступление длится 40-45 минут. Если корпоратив, то 5 млн, если городское мероприятие — 3», — высказалась знаменитость.

Примечательно, что артистка остро реагирует на критику в свой адрес. Mia Boyka колко ответила подписчику, который усомнился в ее вокальных данных.

«Мимо проходила и увидела микрофон и музыкантов на сцене, ну и зашла, думаю, попробую залететь на сцену и притвориться типа я певица», — написала знаменитость.

Ранее Mia Boyka обиделась на Надежду Кадышеву за отказ записать совместную песню. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочки Анны Хилькевич будут учиться в частной школе почти за 4 млн рублей в год.