Mia Boyka обиделась на Надежду Кадышеву за отказ записать совместную песню

Певица Mia Boyka (настоящее имя - Мария Бойко) заявила, что Надежда Кадышева обидела ее своим отказом записать совместную песню. Об этом она рассказала в эфире "Первого канала".

«Сейчас я готовлю народный альбом, и мне так обидно на самом деле... Я связалась с менеджментом Кадышевой, а она меня послала. Сказала, что не хочет со мной ничего делать», - цитирует певицу Газета.Ru.

По мнению Бойко, народная артистка, возможно, просто не знает ее. Сама певица ранее публиковала в своем Telegram-канале кавер-версии хитов ансамбля «Золотое кольцо» вроде «Широка-река» и «Плывёт веночек».

Ранее в Сети появились слухи о возможном романе Бойко с Юрием Киселевым, известным ранее как ЮрКисс. Впрочем, певица не стала подтверждать догадки. По словам артистки, люди видят то, что им хотелось бы видеть, поэтому переубеждать кого-либо бессмысленно.