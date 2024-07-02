Дочки Анны Хилькевич будут учиться в частной школе почти за 4 млн рублей в год. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По словам актрисы, ее дети будут учиться в частной школе в Одинцовском районе, на территории которой 12 гектаров леса и 2 бассейна. Анна уже была на встрече с директором, и у нее остались только положительные эмоции.

«Очень приветливые люди. У меня суперские впечатления. Здесь прекрасное образование, выпускники этой школы поступают в лучшие вузы», — высказалась актриса.

По информации источника, стоимость обучения за год составляет 1 млн 880 тыс. рублей. Младшая дочь Анны будет посещать детский сад при школе. Он обойдется звездной маме в 1 млн 255 тыс. рублей. Также за поступление каждого ребенка нужно заплатить 300 тыс. рублей.

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