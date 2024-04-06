Mia Boyka спасла Любовь Успенскую на съемках с помощью туалетной бумаги

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, в эфире шоу Comedy Club вспомнила, как прошла ее первая встреча с Любовью Успенской. Артистки познакомились в туалете во время съемок передачи «Три аккорда».

В тот день Мария Бойко выручила Успенскую. Она встретилась с исполнительницей хита «Пропадаю я» в туалете и, когда узнала, что в кабинке не осталось бумаги, поделилась своей. После этого звезды разговорились.

«Люба сказала: «Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона», – добавила Mia Boyka.

Недавно стало известно, что рэпер T-Killah потребовал от Марии Бойко 500 миллионов рублей за авторские права на песни. Хотя Mia Boyka уже долгое время не сотрудничает с продюсером, композиции до сих пор принадлежат ему.

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