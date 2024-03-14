500 млн рублей за свободу: певица Mia Boyka рассказала об уходе от продюсера T-Killah

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) потребовал от певицы Mia Boyka (Марии Бойко) 500 млн рублей за авторские права на песни. Об этом рассказала сама артистка. По ее словам, композиции до сих пор принадлежат продюсеру, несмотря на то, что они уже давно не сотрудничают.

Мария призналась, что ушла от Тарасова, когда он попытался ее «перевоспитать». Продюсер хотел сделать из нее другого человека, наказывал, не пуская на музыкальные премии. И в итоге вокалистке это надоело. Она долго мирилась с требованиями рэпера, но в конце концов контракт разорвал именно Александр. В СМИ писали, что он поставил бывшей подопечной условие – за 150 млн рублей он полностью отпустит ее в «свободное плавание». Однако, как заверила Mia Boyka, это вовсе не так.

Бойко подчеркнула, что озвученная прессе сумма – это цена только за имя. Песни же стоят гораздо дороже. Так, по ее словам, T-Killah хочет 500 млн рублей.

«Песни остаются у них. Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник», - рассказала Мария Пятому каналу.

Певица полагает, что ее экс-продюсер знает о ее отношениях с молодым человеком из богатой семьи, поэтому и требует огромные суммы.

Ранее рэпер T-Killah признался, что у него с Бузовой был фейковый роман для прессы.