Mia Boyka отреагировала на слухи о снижении гонорара

Популярная певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) прокомментировала слухи о снижении гонорара. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Исполнительница не подтвердила информацию о том, что стоимость за ее выступление уменьшилась.

«Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас», — заявила певица.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Mia Boyka якобы снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей после случая с девочкой-квадробершей на концерте. Уточняется, что причиной стало якобы нежелание организаторов приглашать артистку на частные мероприятия после скандала.

На концерте в Надыме (ЯНАО) на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва не расплакалась.

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