«Очень странно выглядит»: Кушанашвили назвал Бабкину женщиной прошлой эпохи и сравнил с Mia Boyka

Шоумен Отар Кушанашвили обсудил певиц Надежду Бабкину и Mia Boyka. Он считает, что народная артистка чересчур молодится.

На комментарий Кушанашвили обратил внимание StarHit.

«Надежду Бабкину знают все. Молодое поколение знает ее как очень странно выглядящую женщину прошлой эпохи, которая все молодится, молодится и уже выглядит практически как Mia Boyka», - поделился мнением журналист.

Также Кушанашвили увидел связь между конфликтом молодой певицы с ребенком-квадробером и замечанием в ее адрес по поводу лишнего веса. Шоумен считает: теперь певица оказалась в положении ребенка, которому сделала замечание.

«Видите, как бумерангом все возвращается», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили помирился с певицей Катей Лель. Он записал видеопоздравление артистке в день ее рождения. Исполнительница после этого заявила, что гордится Отаром.