Потеряла половину дохода: Mya Boyka после скандала снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mya Boyka (Миа Бойка), после скандала с девочкой-квадробером вдвое снизила гонорар за корпоративы. Если раньше исполнительница хита «Пикачу» требовала 5 миллионов рублей за выступление, то сейчас согласна спеть за 2,2 миллиона рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, за эту сумму кроме Mya Boyka приедет команда из 16 человек. При этом дополнительно придется оплатить парковку для автомобилей или 7,5 тысячи рублей менеджеру.

Кроме того, в гримерке Марию должны охранять минимум четыре секьюрити, а на сцене их количество необходимо увеличить до восьми.

Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва не расплакалась.

Ранее сообщалось, что гонорары Mia Boyka достигли уровня Николая Баскова и Полины Гагариной. Артистка активно делилась с подписчиками информацией о том, что за обычное 45-минутное выступление на корпоративе брала 5 миллионов рублей. А если городское мероприятие, то, по словам артистки, достаточно 3 миллионов. При этом за выступление на дне города Ноябрьск она заработала 5,5 миллиона рублей и пообещала передать их пострадавшим жителям Курской области.