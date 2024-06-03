«Мезальянс для телевидения»: Шаляпин высказался о романе с Копенкиной

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что у него были настоящие чувства к Ларисе Копенкиной. Артист вспомнил о связи с бизнесвумен в эфире шоу «Архив».

Несколько лет назад публика наблюдала за отношениями Прохора и Ларисы. Несмотря на то, что они сыграли свадьбу, многие обвиняли знаменитостей в пиар-романе. Певец опроверг подобные слухи. По словам Шаляпина, между ними была искра.

«Мы превратились в мезальянс для телевидения. Это да, я согласен, можно было обойтись без свадьбы. Но все же искра… Стоит посмотреть на наши эфиры, как мы друг на друга смотрим. Я ни на одну молодую пустышку так не смотрел, как на нее», — высказался артист.

Напомним, что знаменитости сыграли свадьбу в 2013 году. Прохор и Лариса провели медовый месяц на Ямайке. По словам певца, он всегда спал рядом с женой и слушал, «как она храпела». Копенкина старше Шаляпина на 28 лет.

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