«Дорого-богато»: Прохор Шаляпин получил в наследство от «чужой» бабушки элитную квартиру в Сочи

Певец Прохор Шаляпин получил в наследство недвижимость от своей бабушки и от родственницы друга. 40-летний артист рассказал об этом в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

От родственницы друга певец получил квартиру в Сочи. Как пояснил артист, апартаменты очень большие — их площадь составляет 400 кв. метров. Шаляпин владеет половиной жилья.

Он отметил, что был добр и внимателен к старушке, поэтому она включила исполнителя в список наследников.

«Вторая половина — ее внуку. Мы сдаем в аренду», — добавил Прохор.

Шаляпин признался, что мечтал о доме как у его давней подруге Анастасии Волочковой. Сейчас в жилье у Прохора очень похожий интерьер, так что желание артиста сбылось.

«Мне нравится „дорого-богато“», — заключил он.

Вокруг личной жизни Прохора Шаляпина ходит множество слухов. Певец рассказывал, что впервые женился в 18 лет на женщине, которая старше него. Его второй супругой стала предприниматель Лариса Копенкина — артист младше нее на 28 лет. Их брак продержался около двух лет и завершился разводом. Третьей женой артиста была владелица сети адвокатских контор в Канаде Татьяна-Клаудиа Дэвис. Женщина умерла спустя два месяца после свадьбы из-за последствий коронавируса. Недавно исполнитель заявил, что его сердце занято, но без любви.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему Прохор Шаляпин ищет женщин постарше, и кто на самом деле нужен певцу. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».