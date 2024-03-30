Место Саши Бортич в турецком «Холопе» займет актриса из сериала «Постучись в мою дверь»

Вместе с Керемом Бюрсином в турецком «Холопе» снимется еще одна звезда сериала «Постучись в мою дверь». Актриса Мелиса Донгель сыграет роль деревенской девушки, которую в русской версии исполнила Саша Бортич. Об этом сообщает The Girl.

В новой кинокартине Керем Бюрсин станет мажором, который, по сюжету, подвергается «перевоспитанию» и влюбляется в героиню Мелисы Донгель. До этого девушка уже встречалась с актером во время работы над проектом «Постучись в мою дверь». В сериале она сыграла роль Джерен Башар.

Съемки турецкой версии «Холопа» начнутся в июле. Известно, что зрители увидят на экранах знакомые локации из «Великолепного века» и «Воскресшего Эртугрула».

Продюсер Карина Миа Сатлыкова ожидает, что в Турции «Холоп» так же понравится публике, как это произошло после выхода фильма в России.

«Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное – шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином», – прокомментировала она.

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