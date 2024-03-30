«Манипулирует своим отцом»: сыновья 88-летнего Алена Делона встретятся с сестрой в суде

Дочь знаменитого актера Алена Делона подала в суд на братьев Энтони и Алена-Фабьена после того, как они записали на видео ее разговор с отцом. Об этом сообщает Le Parisien.

По словам 33-летней Анушки, братья вторглись в ее частную жизнь. Родственники тайно записали на камеру ее разговор с 88-летним Аленом Делоном, где актриса заявляет: «Тебя считают придурком, а меня – идиоткой, которая манипулирует своим отцом».

Видео разлетелось по социальным сетям, после чего Анушка решила разбираться с братьями по закону. Первое заседание суда состоится в апреле 2025 года.

Напомним, в январе дееспособность 88-летнего актера была ограничена. Теперь он не может самостоятельно распоряжаться недвижимостью. Как утверждает сын Делона Ален-Фабьен, девушка пользовалась слабостью отца, чтобы вступить в наследство, и даже хотела перевезти его в Швейцарию.

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