Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сыграет в ремейке «Холопа»

Актер из «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин сыграет в ремейке «Холопа». Съемки начнутся летом 2024 года. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на кинокомпанию «Централ Партнершип».

Известный по роли Серкана Болата актер выступит в главной роли в адаптации российского популярного фильма «Холоп», который создал Клип Шипенко.

По сюжету фильма, главный герой – мажор проходит путь перевоспитания с помощью перемещения в старинное время. Первая часть фильма вышла в 2019 году, а вторая – в 2024 году, где главную роль сыграла Аглая Тарасова. Обе части показали кассовый успех в России, собрав общие сборы в размере 6,9 млрд рублей и привлекая 21 миллион зрителей.

В турецкой версии фильма главный герой – молодой избалованный парень из Стамбула по имени Мете, который отправляется на перевоспитание в Стамбул времен расцвета Османской империи в XVI веке.

Съемки начнутся в июне, а для создания атмосферы древнего города будут использованы декорации из популярных турецких сериалов «Великолепный век» и «Эртугрул». Режиссером ремейка станет Онур Унул, один из наиболее известных режиссеров Турции. Производством фильма займутся турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.

«Я рад, что «Холоп» продолжает путешествовать по миру!» – высказался режиссер Клим Шипенко.

Дата выхода турецкой версии в прокат пока не объявлена, однако известно, что фильм будет показан и в России.

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