«Мерзко наблюдать»: сестра Фриске обвинила Шепелева в пиаре на 11-летнем сыне

Сестра Жанны Фриске считает, что Дмитрий Шепелев пиарится на сыне Платоне. Наталья осудила телеведущего в личном блоге.

11-летний сын Жанны Фриске начал покорять киноиндустрию, снявшись в молодежном сериале. Дмитрий неохотно комментирует увлечение Платона и отказывается говорить про его будущее. Наталья считает, что Шепелев хочет нажиться на сыне после потери работы на ТВ.

«Его поперли отовсюду, и он теперь везде с Платоном лезет. Так мерзко наблюдать», — высказалась Фриске.

Отметим, что сам Дмитрий не комментировал заявление Натальи.

Ранее Дмитрий Шепелев сообщил, что сын Платон «стер пальцы в кровь» при подготовке к съемкам. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Юлия Ковальчук раскрыла, когда покажет лицо старшей дочери.