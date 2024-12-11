Сын Жанны Фриске пострадал при подготовке к съемкам сериала

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как 11-летний Платон готовился к съемкам сериала «Плакса». По словам мужчины, наследник много репетировал и даже «стер пальцы в кровь». Об этом сообщает «7Дней.ru».

Знаменитость редко бывает на светских мероприятиях, но сделал исключение для премьеры фильма «Елки 11». В разговоре с журналистами он рассказал о жизни его сына от певицы Жанны Фриске.

Платон исполнил небольшую роль во втором сезоне сериала «Плакса». Шепелев сам сыграл там ведущего музыкального конкурса, а его сын был в роли конкурсанта, играющего на электрогитаре. Платон умеет играть на этом музыкальном инструменте и серьезно воспринял предложенную работу.

По словам телеведущего, сын сам хотел играть на гитаре и сниматься. Но во время подготовки немного пострадал.

«Конечно, очень волновался и очень долго репетировал, стер пальцы в кровь, очень старался и проявил себя классно», – поделился мужчина.

Некоторые поклонники считают, что Дмитрий мечтает сделать из наследника суперзвезду. Именно поэтому он стал чаще появляться на премьерах и показывать мальчика, хотя раньше скрывал его от публики.

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