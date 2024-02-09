Блогерша Виолетта Чиковани прокомментировала новости о тайном поклоннике Ольги Бузовой. Об этом сообщает издание The Voice.

В начале 2024 года в СМИ появилась информация о влиятельном поклоннике Бузовой. Сообщалось, что молодой миллионер на протяжении пяти лет добивается внимания певицы. Он дарит ей не только дорогие украшения, но и люксовые машины. На 38-летие Ольга получила от него авто за 40 млн рублей. Сама Бузова никак не комментировала новость о тайном ухажере. Зато Виолетта решила высказаться о личной жизни певицы.

По словам блогерши, она будет рада, если слухи о романе Бузовой окажутся правдивыми. Виолетта считает, что Ольга заслуживает «всего самого яркого и классного».

«Я тоже так хочу. Но у меня, к сожалению, или, к счастью, есть молодой человек», — высказалась Чиковани.

При этом блогерша уточнила, что на выбор партнера влияет множество факторов. Виолетта отметила, что публика ничего не знает о тайном ухажере Бузовой. Кроме того, она напомнила: «Не с каждым человеком приятно проводить время».

«Оля, думаю, не может уделять внимание всем, кто дарит ей подарки, пусть и такие дорогие», — резюмировала блогерша.

Ранее сообщалось о том, что гонорар 38-летней певицы Ольги Бузовой за выступления упал в 3 раза. Подробности смотрите в этой статье.