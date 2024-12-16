«Меня такие вещи пугают»: Саша Савельева вынуждена отказаться от корпоративов

40-летняя певица Саша Савельева заявила о потере голоса перед корпоративами. Артистка пожаловалась на здоровье в соцсети.

Перед Новым годом у Саши было много корпоративов, где она бы выступила как сольно, так и в компании коллег. Однако из-за потери голоса певица вынуждена отменить один из концертов. По словам Савельевой, она расстроилась из-за произошедшей ситуации. Саша назвала потерю голоса самым главным страхом для артистов.

«Чего боится каждый артист? Конечно, потерять голос, а еще и в канун новогодней суеты. Днем я заметила, что голос неестественно звучит и в течение часа он просто пропал. Самое неприятное, что через час после того, как он пропал, я должна была петь на мероприятии. Меня такие вещи всегда пугают», — пожаловалась знаменитость.

Саша отметила, что у нее не оказалось лекарств, способных восстановить голос в кратчайшие сроки. Также певица предполагает, что подцепила вирус: помимо потери голоса, у нее поднялась температура.

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