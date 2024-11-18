«Леон уже самостоятельный»: Саша Савельева заговорила о второй беременности

40-летняя певица Саша Савельева заявила, что хочет родить второго ребенка. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Саша Савельева не раз отмечала важность материнства. При этом она жаловалась на нехватку сна, высокое давление и послеродовую депрессию. Несмотря на пережитые трудности, певица вновь хочет стать мамой. Как выяснилось, о младшем брате или сестре мечтает и ее сын Леон.

«Мы хотели бы. Леон уже достаточно самостоятельный и, кстати, сам спрашивает: «А когда у нас появится еще малыш?»» — высказалась знаменитость.

По словам Саши, они с мужем долго готовились к первенцу. Однако у певицы не получалось забеременеть. Артистка признается, что ситуация изменилась, когда она «приняла» ее.

«В целом я была готова к разным вариантам, когда не получалось долгое время забеременеть, но именно в тот момент, когда я «приняла» ситуацию — это осуществилось», — резюмировала Саша.

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