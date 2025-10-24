«Меня с этим человеком ничего не связывает»: Хазанов высказался об умершем в одиночестве брате

Геннадий Хазанов заявил, что его ничего не связывает с умершим братом. Слова актера передает StarHit.

Осенью 2025 года стало известно о смерти брата Геннадия Хазанова. Мужчина ушел из жизни в нищете и одиночестве. По словам соседей, он совсем отчаялся и не знал, у кого попросить помощи: у него не было семьи. Общественность упрекнула Хазанова в безразличии к близкому человеку.

В беседе с журналистами актер сообщил, что не знал брата, не общался с ним и видел всего один раз. По словам Хазанова, все, что пишут про его родственные связи, является ложью.

«Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил. Ну, Царствие Небесное ему», — высказался артист.

