«Получает доходы в стране, которую презирает»: Виталий Бородин намерен наказать Геннадия Хазанова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о Геннадии Хазанове, избавившемся от недвижимости в Москве. В своем Telegram-канале политик призвал наказать артиста, который оставил имущество в Латвии, но продолжает зарабатывать в России.

Виталий Бородин возмущен, что в то время, пока обычные граждане «платят налоги», Геннадий Хазанов «устроил тотальную распродажу российской недвижимости» на сумму около 1 млрд рублей. При этом, как отметил глава ФПБК, сатирик не отказался от имущества в Латвии и гражданства Израиля. Более того, актер не поддерживает РФ, называя патриотизм «рабством», но вместе с тем все еще занимает должность художественного руководителя Московского театра эстрады и зарабатывает в стране.

«Особый цинизм ситуации в том, что параллельно с многомиллионными сделками у артиста висят долги перед налоговой на 123 тысячи рублей, а его компания „Гидроресурс“ не отчитывается перед ФНС уже 8 лет, а также арбитражные дела на 20 миллионов. Хазанов создает идеальную схему: выводит капиталы, страхует себя за границей, но продолжает занимать теплые места и получать доходы в стране, которую публично презирает», — заявил Виталий Бородин.

Политический деятель обвинил артиста, который пытается усидеть на двух стульях, в лицемерии. Виталий Бородин задумался о том, что Геннадия Хазанова и подобных ему «граждан» почетных должностей в учреждениях культуры России. Глава ФПБК также подчеркнул: по имеющимся у него сведениям, сатирик готовится к эмиграции.

«Ситуация с Хазановым — эталон лицемерия. Гражданство Израиля, недвижимость в Латвии, тотальный вывод средств из России при полном сохранении всех доходных активов здесь. И все это под аккомпанемент о том, что патриотизм — это рабство. У меня вопрос: первый — не пора ли лишить таких „граждан“ государственных должностей в российских учреждениях культуры? По нашей информации, Хазанов, возможно, уезжает из России», — высказался политик.

