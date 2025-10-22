В квартиру умершего брата Геннадия Хазанова заселилась неизвестная женщина. Об этом сообщает ИА Регнум.

После смерти Юрия Лукачера — брата народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова — его московскую квартиру попыталась занять неизвестная женщина. Представившись дочерью умершего, она сменила замки и заявила соседям, что теперь будет жить здесь.

«Когда Юрий Викторович скончался в больнице, сюда вдруг приехала некая дама в компании с мужчиной. Она представилась Оксаной (имя изменено) и заявила нам, что является дочерью и наследницей умершего Лукачера и теперь квартира умершего принадлежит ей», — рассказала соседка Инна.

Жители дома считают, что женщина может быть мошенницей или связанной с самим Хазановым. По словам главы дома Инны, Лукачер несколько раз заявлял, что у него нет детей. При этом завладеть просто так имуществом брата Геннадия Хазанова незнакомке не получится.

«Насколько я знаю, сейчас Оксана судится за эту квартиру. Юрий Викторович набрал кредитов, и теперь наследник, если такой действительно есть, вступая в наследство, получит кроме имущества еще и долги Лукачера», — добавила Инна.

Ранее мы писали о том, что продавший квартиры в Москве Геннадий Хазанов не помог больному брату.