«Меня никто никуда не брал»: Павел Деревянко признался, что не считает себя талантливым актером

Павел Деревянко признался, что не считает себя талантливым актером

Звезда сериала «Беспринципные» уверен, что он не обладает прирожденным талантом, как его коллеги по цеху. По словам Деревянко, его актерская карьера сложилась у него лишь благодаря его упорному труду, который потом перерос в большой опыт.

«Я видел, что у кого-то талант, Богом данный. А у меня такого нет. У меня вообще нет таланта. Мне приходится довольствоваться техникой. Техника вообще во главе всего, основа основ. Я работал, работал, техника наложилась на природу, на опыт – и все. Сейчас чувствую себя просто потрясающе», – признался Павел.

Кроме того, Павел вспомнил о том, как часто ему отказывали в ролях, так как не замечали за ним таланта на фоне остальных. Кроме того, его запоминали благодаря его улыбке.

«Меня никто никуда не брал, потому что у нас мальчики и девочки были талантливые. Я же был гадкий утенок, неотесанный. Меня называли "человек, который улыбается". У меня была широкая улыбка, какие-то прыщи», - раскрыл Деревянко в программе «Актерская студия Вадима Верника».

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