От звезды «Беспринципных» Павла Деревянко требуют 5 млн рублей в суде

На актера Павла Деревянко подали в суд. Представители ООО «РКП» подготовили иск, в котором потребовали от звезды сериала «Беспринципные» 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, речь идет о нарушении условий договора купли-продажи. Отмечается, что осуществлялась сделка с недвижимостью, в которой Павел выступал в качестве одной из сторон. Однако какие-то пункты он не выполнил, из-за чего истец понес убытки.

Теперь через суд вторая сторона хочет вернуть потерянные деньги. А именно — 5 млн рублей.

Заседание назначено на 5 февраля. Представители Деревянко пока никак новость не прокомментировали.

Павел Деревянко – российский актер, известный по комедийным проектам «Конец славы», «Дылды», «Домашний арест» и многим другим. Он признавался, что в юные годы вел довольно разгульный образ жизни и даже попадал в поле зрения полиции из-за запрещенных препаратов.

Ранее Павел Деревянко рассказал, как призывал «бухать» молодую актрису на съемках «Даркнета».