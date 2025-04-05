«С острым языком»: Меньшова высказалась о Максаковой, унизившей ее 10 лет назад на интервью

Юлия Меньшова высказалась о Людмиле Максаковой, унизившей ее на интервью 10 лет назад.

Во время съемок программы «Наедине со всеми» между актрисами разгорелся скандал. Тогда Людмила Васильевна стала гостьей: она смеялась над ведущей, игнорировала какие-то вопросы и грозилась сорвать эфир. Меньшова призналась, что спустя столько лет не забыла про случившееся и высказывания со стороны Максаковой.

По словам Юлии, она сделала выводы, будучи тогда «девочкой для битья». Также Меньшова подчеркнула, что тогда прошло все так, как надо было, поэтому менять ничего не стала бы. Юлия сообщила, что до интервью издали была знакома с Максаковой.

«Знала, что Людмила Васильевна — человек очень ироничный, с острым языком, эту славу она про себя знает, поддерживает, ей нравится, что о ней так думают», — объяснила артистка.

Кроме того, Меньшова объяснила, что не могла закончить интервью и покинуть студию из-за уважения к гостю.

«Ты — ведущая, ты позвала ее в студию, в любом случае ты не можешь уйти... Ты не можешь ничего вменить гостю, который плохо себя ведет, игнорит тебя и унижает. Если бы она не была старше меня, я бы запросто заявила: "Давайте-ка разойдемся!" А она сидит и куражится над тобой, ну не очень ловко сказать: покиньте помещение. Все, что я могла делать, — ждать», — раскрыла телезвезда в подкасте Влада Аганова.

Но, по словам Юлии, она до сих пор не понимает причину конфликта с Максаковой.

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