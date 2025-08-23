«Меня бесило все»: беременная Регина Тодоренко рассказала о своих мучениях на телешоу

Регина Тодоренко призналась, что мучалась во врем съемок шоу из-за беременности.

Телеведущая заявила, что из-за своего положения у нее возникли трудности на работе. По словам Регины, она вела себя на съемках шоу «Большой хит» не так, как обычно.

Тодоренко сообщила, что этот проект проверял ее на физическую и эмоциональную прочность.

«На 5-м месяце беременности меня бесило абсолютно все. На фото живот еще не огромный, но "регуляторы" чувствительности и гормональной нестабильности были выкручены на максимум. Бесило все: костюмы, парики, громкая музыка, потливость, сухость кожи, то жарко, то холодно, судороги от неудобной обуви», — разоткровенничалась артистка.

Тодоренко раскрыла, что без слез не обошлось. Ей приходилось специально выделять свободное время для того, чтобы дать волю эмоциям: тогда ей было трудно справиться с работой.

«В обеденный перерыв я выходила на траву возле павильона и плакала. Уже даже не помню, из-за чего именно, кажется, от желания прокрастинировать и все отменить… Гормоны в третью беременность расшатали меня особенно сильно, и нервная система была совсем ни к черту…» — посетовала Регина.

Однако спустя месяц ей стало легче. Ей удалось привести себя в норму.

