«Мы чуть не расстались»: Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Топаловым

Телеведущие Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали, как чуть не расстались после рождения первого ребенка. Они ведут новое шоу с парами, которые проходят испытания. В интервью «7Дней.ru» супруги признались, что испытания были и в их семейной жизни.

«Первое, наверное, что было самым сложным на старте отношений, — это научиться не отделять себя от «нас». Ведь надо еще привыкнуть к тому, что мы — команда. Хотелось все время перетянуть одеяло на себя», – поделилась Регина.

По ее словам, только со временем они с мужем стали понимать, что им не нужно соревноваться и конкурировать друг с другом. Еще один кризис случился после рождения первого ребенка. Из-за этого супругам даже пришлось обращаться к специалисту.

«Мы с мужем обратились к психологу, потому что поняли, что через ребенка тоже пытаемся что-то транслировать друг другу, а это в корне неверно и нехорошо, и мы не хотели этого делать. Но тоже какой-то инстинкт!» – объяснила Тодоренко.

Телеведущая назвала сына учителем, благодаря которому они начали работать над отношениями в браке.

«Это было правильное решение, потому что мы чуть не расстались», – добавила женщина.

