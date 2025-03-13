Валерий Меладзе во время визита в Москву нарушил ПДД и получил штраф на 7 тысяч. Его трижды «ловили» на превышении скорости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в начале февраля Меладзе на скорости проехал на своей машине по Можайскому шоссе, а на следующий день камеры снова зафиксировали превышение возле гостиницы «Украина» на Кутузовском. Позже другое его авто — Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC — было замечено с превышением скорости на Варшавском шоссе. Кроме того, Валерия «поймали» за остановку в неположенном месте.

За последний приезд Меладзе прилетело штрафов на 7 тысяч рублей. Их артист оплатил перед отлетом в Баку на мировое турне.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе жил в доме за 350 млн во время тайного возвращения в Россию. Подробности читайте в этой новости.

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