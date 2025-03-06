Валерий Меладзе живет в России между заграничными гастролями: что известно о недвижимости певца

Певец Валерий Меладзе вновь тайно прилетел в Россию. Сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что артист останавливался во время своего визита в трехэтажном особняке, цена которого около 350 млн рублей.

О том, что исполнитель хита «Иностранец» пробыл какое-то время в Москве, стало известно благодаря видео, которое распространились в Сети. Артиста заметили поклонники в аэропорту Шереметьево. Цель его приезда неизвестна, но он уже улетел в Баку из-за начала гастрольного тура.

Журналисты узнали, что останавливался Валерий в своем доме, который строил с 2016 года. Недвижимость находится в закрытом ЖК в Подмосковье. Площадь коттеджа составляет около 600 метров. Меладзе жил в нем с семьей с 2021 года, пока не уехал из страны.

По данным источника, сейчас в доме, предположительно, никто не живет. По крайней мере, нет никаких признаков жизни — окна грязные, машин нет.

Напомним, что певец уже прилетал тайно в Россию. Он посетил могилу отца, после чего вновь уехал.

Ранее у Валерия Меладзе нашли автопарк дорогих автомобилей в Москве.