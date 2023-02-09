«Мегера»: Лера Кудрявцева устроила скандал на съемках и послала всех коллег на три буквы

Одна из самых знаменитых блондинок страны Лера Кудрявцева не скрывает, что является страстной натурой. 51-летняя телеведущая не может сдержать эмоций даже на работе. В Сети появилось видео, как звезда кричит на своих коллег и посылает их матом на три буквы.

На кадрах Лера в синем костюме общается с сотрудниками съемочной группы на повышенных тонах. Непонятно, что именно так не понравилось теледиве. Ясно лишь то, что ее не устроила тема для программы. Из уст красавицы льется мат, а в какой-то момент она просто посылает всех на три буквы.

«Не знаю, сложно со мной работать или нет, но иногда я просто мегера. Нет. Не иногда. Общий фон нервный, знаете ли», – написала под видео в личном микроблоге звезда.

Поклонники любят Кудрявцеву за искренность. Она не стесняется говорить плохо о себе и жаловаться на проблемы. Недавно мы писали о том, как Лера намекнула на проблемы в браке с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. А после устроила фотосессию в черном белье с оружием в руках и кобурой на изящной ножке.