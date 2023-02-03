Кобура на ноге и черное белье: 51-летняя Лера Кудрявцева устроила откровенную фотосессию с оружием

Несколько дней назад Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками новостью – она прошла обучение по безопасному обращению с огнестрельным оружием. Телеведущая уже продемонстрировала свои умения в тире, а теперь еще решила использовать пистолет в качестве реквизита к новой фотоссессии.

Кадрами со съемки артистка поделилась в личном блоге. Кудрявцева примерила несколько образов, но все они были весьма откровенные. На одном фото она предстала в черном боди с кобурой на ноге и жетонами на шее, а на другом – в открытом белье и в высоких сапогах на каблуке.