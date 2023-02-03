Кобура на ноге и черное белье: 51-летняя Лера Кудрявцева устроила откровенную фотосессию с оружием
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Несколько дней назад Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками новостью – она прошла обучение по безопасному обращению с огнестрельным оружием. Телеведущая уже продемонстрировала свои умения в тире, а теперь еще решила использовать пистолет в качестве реквизита к новой фотоссессии.
Кадрами со съемки артистка поделилась в личном блоге. Кудрявцева примерила несколько образов, но все они были весьма откровенные. На одном фото она предстала в черном боди с кобурой на ноге и жетонами на шее, а на другом – в открытом белье и в высоких сапогах на каблуке.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Отметим, что совсем недавно Лера жаловалась, что набрала вес и не смогла влезть ни в одно вечернее платье в своем шкафу. Однако на откровенных фотоснимках у телеведущей не было заметно никаких лишних килограммов. Так что не зря с ней не согласился Иосиф Пригожин, заявивший в программе НТВ «Звезды сошлись», что у Кудрявцевой всегда был один размер одежды.
Ранее на фоне слухов о разводе с хоккеистом телеведущая заговорила о душевной боли и желании забыть все при помощи алкоголя.