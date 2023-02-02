«Хочется нажраться и мордой в салат»: Кудрявцева уже не скрывает проблемы в браке с хоккеистом

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева выступила с откровенным признанием в соцсетях. 51-летняя артистка рассказала, что сейчас переживает непростой период, чем еще раз намекнула на проблемах в браке с 35-летним хоккеистом Игорем Макаровым.

Знаменитость в своем Telegram-канале заявила, что иногда мечтает напиться и забыть обо всем.

«Я не пью уже очень давно, совсем. Иногда очень хочется, очень. Вот чтоб нажраться и мордой в салат, и натворить какой-нибудь х****, чтобы на утро стыдно стало. Но нет. Куда выплескивать негатив? Как расслаблять свой мозг, чтоб отвлекаться от всей х****. Йоги, движ, практики — не совсем моя история», — поделилась Лера.

Телеведущая старается не показывать переживания близким и друзьям. Чтобы хоть как-то успокоиться, она сходила в тир.

«Я перевариваю свои эмоции внутри себя. Да, я могу послать на *** от души, могу запросто сказать «люблю», и это будет чистой правдой. Я чувствую всегда и всех. И хочу жить здесь и сейчас и не откладывать «сервиз на Новый Год». Сходила в тир. Разрядка», — рассказала звезда.

Кудрявцева опубликовала в соцсетях ролик, на котором стреляет по мишеням. Блондинка выглядела сексуально, а рядом с ней стоял крепкий брутальный мужчина. Многие отметили, что Лера прекрасно смотрится с инструктором, а другие поинтересовались, почему она снова появилась без законного супруга. Она прямо заявила о переменах, возможно, в личной жизни.

«Скоро. Перемены. Я созрела. Или за****лась», — подытожила артистка.

Ранее мы писали о том, что молодой муж Кудрявцевой Игорь Макаров прервал молчание и заговорил об изменах.