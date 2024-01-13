Медики выявили у 78-летней Натальи Селезневой острую инфекцию дыхательных путей

Звезда культовых комедий режиссера Леонида Гайдая, актриса Наталья Селезнева обратилась за помощью к врачам из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 78-летняя артистка пожаловалась на насморк, кашель и плохое самочувствие. После проведенного обследования Селезневой диагностировали острую инфекцию дыхательных путей.

При этом госпитализация актрисы не понадобилась, так как нет риска развития пневмонии. Сейчас Селезнева лечится дома и принимает противовирусные препараты.

Актриса после смерти мужа не играет в спектаклях и не снимается в кино. Болезни буквально одолели 78-летнюю знаменитость. Она перенесла операции по замене коленного и тазобедренного суставов.

Ранее мы писали, что 90-летний отец Валерия Меладзе Шот Константинович находится в тяжелом состоянии в реанимации после перенесенного коронавируса. Артист в связи с этим сразу же отменил все гастроли.