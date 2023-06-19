Передвигается с трудом: серьезные болезни одолели Наталью Селезневу после смерти мужа

Актриса Наталья Селезнева после смерти мужа не играет в спектаклях и не снимается в кино. Болезни буквально одолели 78-летнюю знаменитость.

Селезнева до сих пор состоит в труппе Театра сатиры и в январе дважды появилась на сцене. Однако на представлении она с трудом передвигалась и находилась в кресле.

Болезни все чаще дают о себе знать: актриса перенесла операции по замене коленного и тазобедренного суставов.

Три года назад у Селезневой скончался муж – режиссер и театральный педагог Владимир Андреев. Ему было 90 лет.

После кончины супруга актриса хотела себя чем-то занять, но вернуться в театр или в кино не получилось. Она перестала играть, потому что умерли партнеры по сцене, а для экранов Селезнева была не в форме.

«Я не играю, потому что умерли все мои партнеры... После их смерти сняли спектакли, в которых была занята и я», - говорила Селезнева.

После ухода из жизни мужа у нее остались сын и четыре внука, благодаря которым актриса не чувствует себя одинокой.

Ранее мы писали о появлении Селезневой на сцене Театра сатиры спустя два года тишины.