Медики прогнозов не дают: сын Зайцева находится в тяжелом состоянии

В Москве сына Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, состояние Егора Зайцева ухудшилось на фоне анемии, цирроза печени и борьбы с раком. Наследнику модельера требуется переливание крови. На данный момент он находится под присмотром врачей, но они не дают каких-либо прогнозов.

Как утверждает источник, в феврале 2024 года у Егора выявили образование в толстом отделе кишечника. Зайцев начал курс химиотерапии.

На данный момент представители Егора не комментировали сообщение СМИ.

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