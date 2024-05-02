«Иуды и падальщики»: Юлиан жестко ответил критикам сына Вячеслава Зайцева

30 апреля была годовщина со дня смерти известного российского модельера Вячеслава Зайцева. Памятные мероприятия прошли на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове, где художник нашел свой последний приют. Однако там не увидели единственного наследника кутюрье Егора, что возмутило многих звезд. За сына Зайцева вступился певец Юлиан.

Юлиан отметил, что постоянно поддерживает связь с Егором. По его словам, наследник Зайцева действительно находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Певец рассказал, что Егор лично занимался организацией поминок из больницы.

«И сделал все замечательно. Егор — реально прекрасный сын, и всегда таким был. Все, кто говорит гадости о нем, — иуды и падальщики, пытающиеся получить сиюминутный хайп. Я знаком с Егором больше тридцати лет и знаю точно: он сейчас делает, как никто другой, для увековечивания памяти отца», — цитирует певца mk.ru.

Сейчас наследник звезды занимается созданием и установкой памятного мемориала Вячеслава. Он будет выполнен в черно-белом цвете — такое сочетание цветов очень любил Зайцев при жизни.

Юлиан уверен: Дом моды возрождается благодаря Егору, и Вячеслав очень доволен своим сыном. Всех псевдонаследников певец призвал прекратить распространять ложь.

Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет из-за внутреннего кровотечения, которое спровоцировала язва желудка.

За 2024 год это уже вторая госпитализация сына модельера. В начале года он попал к медикам с подозрением на ковид, а в апреле его увезли в больницу из-за проблем с сердцем.