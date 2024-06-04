5-летняя дочь Заворотнюк пришла на могилу матери вместе с Петром Чернышевым

5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк пришла на могилу матери вместе с Петром Чернышевым. Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.

В распоряжение источника попали кадры, снятые на следующий день после похорон Заворотнюк. На них запечатлен муж Анастасии, целующий могильный крест, 5-летняя дочь Мила и ее родственники. Семья приехала на Троекуровское кладбище, чтобы помянуть актрису. Девочка принимала активное участие и помогала близким накрыть стол. Судя по всему, семья Заворотнюк решила не скрывать от Милы смерть мамы.

Примечательно, что родственники актрисы решили отказаться от траурной одежды. Они пришли на могилу в повседневных нарядах, а для девочки выбрали бело-розовое платье, гольфы, кроссовки и кепку. Отметим, что 1 июня, в день похорон, Милы не было на кладбище.

Ранее Петр Чернышев заявил, что мошенники вымогали деньги от лица семьи Анастасии Заворотнюк. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Анастасия Заворотнюк впервые узнала о своем диагнозе в 2019 году.