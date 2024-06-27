Медиа продюсера Яны Рудковской задолжало более 100 тысяч рублей

Издание, принадлежащее продюсеру Яне Рудковской, имеет задолженность на 116 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Звездач.

«Медиа Яны Рудковской задолжало налоговой 116 тысяч рублей. Больше 10 лет продюсер владеет модным сайтом. По данным финансовой отчетности, за прошлый год выручка компании составила 16 миллионов рублей, а прибыль - 134 тысячи», - рассказали в издании.

Ранее в июне Яна Рудковская решила взыскать через суд почти 2 миллиона рублей с 13-летней фигуристки Арины Парсеговой, которая покинула академию «Ангелы Плющенко» и ушла в команду тренера Этери Тутберидзе. Исковое заявление подано в Никулинский районный суд города Москвы.

Как сообщали «Страсти», ранее с принадлежащей Рудковской компании ООО «Поста да вип» потребовали взыскать 155 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Истцами стали компании, занимающиеся делами по защите авторских прав - ООО «Восьмая заповедь» и ООО «Правовая защита». Яна Рудковская является продюсером онлайн-журнала Posta Magazine, в адрес которого и пришли исковые заявления.