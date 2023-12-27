На продюсера Яну Рудковскую подали в суд за нарушение авторских прав

С Яны Рудковской требуют взыскать 155 тысяч рублей за нарушение авторских прав, на это обратили внимание «Страсти».

Как следует из картотеки Арбитражного суда города Москвы, к компании ООО «Поста да вип», учредителем которой является Яна Рудковская, подано сразу два иска. Истцы требуют привлечь продюсера к ответственности за нарушение авторских прав и взыскать с нее суммарно 155 тысяч рублей.

Истцами стали компании, которые специализируются на судебных делах по защите авторских прав — ООО «Восьмая заповедь» и ООО «Правовая защита». Отметим, что Яна Рудковская является продюсером онлайн-журнала Posta Magazine, в адрес которого и пришли исковые заявления.

В 2022 году журнал Posta Magazine принес Яне Рудковской всего 59 тысяч рублей чистой прибыли, следует из открытых данных. Расходы на компанию составили 7.6 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская назвала «голую» вечеринку Насти Ивлеевой подставой для звезд.