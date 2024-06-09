«Ни слова благодарности»: Яна Рудковская решила взыскать миллионы с ушедшей от Плющенко фигуристки

Продюсер Яна Рудковская приняла решение через суд взыскать почти 2 миллиона рублей с 13-летней фигуристки Арины Парсеговой, покинувшей академию «Ангелы Плющенко» ради перехода в команду тренера Этери Тутберидзе.

Таким образом Рудковская решила защитить честь и поддержать мужа, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали! Ни слова благодарности», —написала Яна в своем Telegram-канале.

Исковое заявление с требованием возместить затраты в сумме 1,9 миллиона рублей уже подано в Никулинский районный суд города Москвы.

«Хочется, чтобы было все честно и прозрачно. Все знают скольким детям мы помогаем, скольким даем возможности. Сколько билетов на наши шоу мы дарим: семьям СВО, медикам, многодетным семьям, благотворительным фондам. Но когда так плюют нам всем в душу, я не готова это точно прощать!» - возмутилась Рудковская.

Он пояснила, что вложенные в Парсегову два миллиона рублей могли бы пойти на другого талантливого ребенка, родители которого таксуют ночами ради него.

Ранее Яна Рудковская столкнулась с насмешками в Сети после публикации новых фото с отдыха на Мальдивах. Пользователи обратили внимание на то, что на всех кадрах знаменитость позирует с дорогой сумочкой, которая смотрится явно неуместно на пляже.