«Это медаль почета»: Ксения Собчак ответила на обвинения Мизулиной

Ксения Собчак ответила на жалобу «Лиги безопасного интернета». Организация попросила Следственный комитет проверить интервью с актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом на территории РФ) на публичное оправдание терроризма. В свою очередь, Собчак рассказала, что в монтаже ролика участвовали юристы. Об этом сообщает Lenta.Ru, ссылаясь на Telegram-канал журналистки.

Как утверждает бывшая ведущая шоу «Дом-2», весь монтаж выпуска производился совместно с командой юристов.

«Все «террористические» высказывания были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями», – заявила 41-летняя жена Константина Богомолова.

Журналистка уточнила, что специально обсуждала такие темы с Паниным*, чтобы понять его позицию и мотивацию.

«Интервью – это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», – сказала она.

Видео появилось на YouTube-канале Ксении Собчак 31 июля, а 2 августа «Лига безопасного интернета» во главе с Екатериной Мизулиной отправила жалобу на ведущую в СК.

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*признан иноагентом на территории РФ