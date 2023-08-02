Ксению Собчак проверяют на оправдание терроризма после скандального интервью с Паниным

Недавно на канале Ксении Собчак вышло интервью с Алексеем Паниным. Во время беседы с журналисткой актер не только откровенно заговорил о личной жизни, но и рассказал много интересного о других звездах шоу-бизнеса. Следственный комитет решил проверить видео на публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За один день интервью со звездой «Жмурок» посмотрели около полутора миллиона человек, в том числе и представители «Лиги безопасного интернета». Они посчитали, что в видеоролике Панин призывает граждан стать террористами.

Глава Лиги Екатерина Мизулина отметила, что высказывания актера попадают под ряд составов преступлений.

«По мнению юристов Лиги, ответственность может понести и распространитель интервью», – рассказала она.

Дело в том, что в выпуске представлен скриншот публикации Алексея Панина о теракте на Крымском мосту. Из-за этого поста в отношении актера ранее уже было возбуждено уголовное дело. Мизулина добавила, что наличие дисклеймера не освобождает от ответственности за распространение незаконной информации.

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