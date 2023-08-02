Пластический хирург Тимур Хайдаров исчез с радаров: куда пропал звездный доктор

Пластический хирург Тимур Хайдаров на фоне скандала с певицами Любовью Успенской и Славой, а также несколькими другими пациентками покинул Россию. Звездный доктор неожиданно исчез, и сегодня стало известно, по какой причине. Оказалось, что специалист вместе с семьей решил немного отдохнуть от разбирательств в Греции.

Как сообщает издание StarHit, никакого побега Хайдаров не совершал. Он просто отправился в запланированный отпуск. После него хирург собирается вернуться в Москву и возобновить свою деятельность. Это подтвердил и адвокат Александр Бенхин, жена которого наблюдается у Тимура. Он рассказал, что прием у специалиста действительно был неожиданно перенес на август, но в этом нет ничего страшного.

«Тимур в отпуске. Никуда он не убегал. Кстати, жена всем довольна, она тщательно соблюдает все рекомендации», - отметил Бенхин.

Адвокат уверен, что скандал с Успенской и Славой особо не повлияет на работу Хайдарова в целом. Даже если суд удовлетворит иски, то ему лишь выпишут штраф. Лицензию же у хирурга не отберут, а это значит, что его клиника продолжит функционировать.

Ранее Тимур Хайдаров признался, что на днях обратился в полицию, так как стал получать большое количество угроз в свой адрес. Недоброжелатели также пишут, что расправятся с его семьей.