«Мечтала его приручить»: как Регина Тодоренко изменилась в браке с Владом Топаловым

Регина Тодоренко рассказала, как изменилась в браке с Владом Топаловым.

Телеведущая решила рассказать своим поклонникам о личной жизни и браке с бывшим солистом группы SMASH. Ради этого она опубликовала фотографию, где она запечатлена в объятиях любимого супруга.

Регина подчеркнула, что все еще помнит первую встречу с Владом. Тогда, по словам артистки, ей хотелось быть уверенной в в том, что она имеет власть над возлюбленным. Однако спустя какое-то время Тодоренко осознала, что даже в таком ключе они должны быть на ровне с партнером.

«Когда мы встретились, я чувствовала себя укротительницей дикого тигра, мечтала его приручить, одомашнить. Только пару лет назад я осознала, что мы не на арене, и нам не нужно сражаться друг с другом или укрощать», — призналась она в социальных сетях.

Тодоренко не стала скрывать и того факта, что кризисы в отношениях у них иногда случаются. Но, даже несмотря на это, она все еще остается главной «поклонницей мужа»: он восхищает ее не только талантом, но и трепетным отношением к семье.

Также телеведущая уверена, что в браке нужно прислушиваться друг к другу. Регинеа считает, что мнение партнера необходимо учитывать, даже если оно тебе чуждо.

«За 7 лет совместной жизни я осознала, что мой муж — человек с огромным сердцем, самый любящий муж и заботливый отец, а еще Владислав Михайлович гораздо лучше, чем я представляла. Влад растет как отец, открывая в себе новые грани любви и заботы», — поделилась мыслями певица.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко пожаловалась на очередную травму сына.

Также сообщалось, что Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на семейный отдых более 4 миллионов рублей.